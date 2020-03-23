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 Министр здравоохранения призвал ввести чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", – заявил министр.

По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183502
 
 
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