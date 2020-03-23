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 Меркель поместили на карантин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье , 22 марта, отправилась на карантин, который будет проходить дома, объявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, это решение было принято после того, как выяснилось, что врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус.

Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, "потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата", пояснил Зайберт. Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

Непосредственно перед сообщением официального представителя правительства Меркель выступила на пресс-конференции, рассказав о достигнутом с главами федеральных земель соглашении о дополнительных мерах по сдерживанию распространения коронавируса в Германии. О позитивном результате тестирования врача, делавшего ей прививку, канцлер узнала уже после общения с прессой, отметил Зайберт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183498
 
 
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