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 Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори в понедельник заявил, что в связи с ситуацией вокруг коронавируса теперь возможно начать рассматривать вариант с переносом сроков Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Нынешняя ситуация в мире меняется, и особенно необычно она складывается в США, Европе. При этих обстоятельствах мы не будем проявлять безрассудство, действуя по первоначальным планам", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.

В то же время он отверг возможность полной отмены Олимпийских игр.

До этого премьер-министр Синдзо Абэ также заявил, что возможно, потребуется принять решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, если они не будут проведены в полном объеме.

Ранее Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады при поддержке правительства страны приняли решение не отправлять свои команды на Олимпийские и Параолимпийские игры летом 2020 года в Токио. В свою очередь члены исполнительного совета Олимпийского комитета Австралии в понедельник пришли к единому мнению относительно того, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире стране не удастся собрать команду для участия в Олимпийских играх в Токио.

Между тем президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183494
 
 
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