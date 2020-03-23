 Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Нынешняя ситуация в мире меняется, и особенно необычно она складывается в США, Европе. При этих обстоятельствах мы не будем проявлять безрассудство, действуя по первоначальным планам", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.

В то же время он отверг возможность полной отмены Олимпийских игр.

До этого премьер-министр Синдзо Абэ также заявил, что возможно, потребуется принять решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, если они не будут проведены в полном объеме.

Ранее Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады при поддержке правительства страны приняли решение не отправлять свои команды на Олимпийские и Параолимпийские игры летом 2020 года в Токио. В свою очередь члены исполнительного совета Олимпийского комитета Австралии в понедельник пришли к единому мнению относительно того, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире стране не удастся собрать команду для участия в Олимпийских играх в Токио.

Между тем президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.