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 Технологии, IT, Ритейл, Макроэкономика
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 Рынок смартфонов показал рекордное падение за всю историю

Компания Strategy Analytics выпустила свежий отчёт за прошедший месяц, согласно которому поставки смартфонов в мире упали на 38% (с 99,2 млн до 61,8 млн в штучном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое падение рынка за всю его историю.

Об этом со ссылкой на ITC сообщает БизнесЦензор.

Снижение спроса ощущалось во всём мире, особенно в Азии, где раньше всех началась вспышка нового коронавируса. Покупатели или не хотели, или не могли посещать магазины, в добавок некоторым компаниям пришлось временно прекратить производство своей продукции после случаев заражения работников.

Аналитик Линда Суи из Strategy Analytics сообщила, что спад произошёл во всех ценовых категориях. Ситуация в текущем месяце может быть ещё хуже. Коронавирус достиг Европы и Северной Америки, что привело к введению карантина в 35 странах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183489
 
 
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