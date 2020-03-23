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 Зеленский обсудил увеличение суммы кредита для Украины с главой МВФ (обновлено)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Зеленский и Георгиева обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – подчеркнул в разговоре Зеленский.

В свою очередь Георгиева отметила, что состоялся очень конструктивный разговор, и выразила поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, по увеличению их объема.

По данным источников агентства Українські новини, Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре, а общий размер первого транша суммарно может составить $3 млрд, треть из которых пойдет на финансирование дефицита госбюджета.

В частности, программа EFF, предварительная договоренность по которой была достигнута еще в декабре 2019 года, может быть расширена с $5,5 млрд до $7 млрд.

Вторая программа – беспроцентная RFI – может составить $1,4-2,5 млрд. По ней не только нет процентов, но и нет отдельных условий, кроме единственного – должна быть подписана программа EFF.

При этом источники агентства подчеркивают, что обязательным предварительным условием для утверждения EFF остается принятие закона о банках, который должен сделать невозможным возврат национализированных банков бывшим владельцам, тогда как требование принять закон о рынке земли может быть отложено.

По информации агентства, Украина рассчитывает получить первый транш в размере $2-3 млрд по программе EFF и $1 млрд – по RFI. Деньги по RFI пойдут на покрытие дефицита бюджета, а смогут ли использоваться средства на эти цели и по программе EFF пока неизвестно. Обычно такой вариант МВФ не практикует.

Читайте также: Результаты переговоров с МВФ будут в ближайшие недели, – НБУ

Как сообщалось, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Георгиева уточнила, что эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выполнения Украиной согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183485
 
 
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Зелёная тряпка ,,, грядёт очередной распил бабла (((
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ну так это офис говорит, что поговорил. Если они отказали ему персонально, то где гарантия, что это не был пустой разговор в пустой комнате.
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Чомусь Георгієва не така вже оптимістична, як Зе в перспективі співпраці.
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Когда Зеленский входит и видит велосипед, он всегда говорит: "-О! Это мне Керсти Кальюлайд подарила!". Но до сих пор не может понять - на*уя......
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183485


Хто клоуну кредит дасть, питання риторичне.
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Зеленский чекає на новий транш і не посилає МВФ у дупу, як Голобородько.
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ти,***** маєш вже висіти разом зі своїм бородатим !
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Как-то по касательной прошла новость про правки в закон о "невозврате" Приватбанка, а фактически о его возврате. Как их внесли в закон и думали, что МВФ не заметит. Было бы интересно узнать все подробности.
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