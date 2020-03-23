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 Зеленский обсудил увеличение суммы кредита для Украины с главой МВФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Зеленский и Георгиева обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, и шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – подчеркнул в разговоре Зеленский.

В свою очередь Георгиева отметила, что состоялся очень конструктивный разговор, и выразила поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, по увеличению их объема.

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Как сообщалось, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Георгиева уточнила, что эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выполнения Украиной согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183485
 
 
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Зелёная тряпка ,,, грядёт очередной распил бабла (((
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Чомусь Георгієва не така вже оптимістична, як Зе в перспективі співпраці.
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Когда Зеленский входит и видит велосипед, он всегда говорит: "-О! Это мне Керсти Кальюлайд подарила!". Но до сих пор не может понять - на*уя......
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183485


Хто клоуну кредит дасть, питання риторичне.
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Зеленский чекає на новий транш і не посилає МВФ у дупу, як Голобородько.
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