 Аваков предложил увеличить дефицит госбюджета на 200 миллиардов

Об этом Аваков написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

Он также считает, что Верховной Раде нужно пересмотреть госбюджет, создать спецфонд для финансирования антикризисных мер, как минимум увеличить дефицит госбюджета минимум на 200 миллиардов гривен, сократить затраты на "некритические вложения и инвестиции", заключить соглашение с МВФ по финансовой помощи и помощи для борьбы с коронавирусом, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы.

Также Аваков считает, что власти должны "жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы."

"Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина –и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение", - заявил Аваков.

Он также считает необходимым принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

"Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение", - сообщил Аваков.

Аваков также заявил, что для населения должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице.

"Полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн. в месяц", - считает Аваков.

Также он предлагает предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%, остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц, остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

"На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях- не перекладывая это на людей. Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) - придерживаться подобных действий", - добавил он.