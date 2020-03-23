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 В Украине обнаружили уже 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22.30 воскресенья в Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук.

Заражения коронавирусом обнаружены в: Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки; Киеве - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки); Киевской - 5, из которых 1 за последние сутки; Львовской - 2, из которых 1 за последние сутки; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1 подтвержден за последние сутки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183474
 
 
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По графіку і сценарію Італії.Київ-повітряні ворота країни і 10%населення.Плюс їх ще в маршрутках перетасували.Тому там буде епіцентр.
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