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 Украина закрыла пропускные пункты через линию разграничения на Донбассе

С 00:00 воскресенья, 22 марта, прекращен пропуск через линию разграничения с оккупированными территориями лиц и транспортных средств с целью недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы, передает БизнесЦензор.

В ведомстве уточнили, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", – отмечается в сообщении.

По данным Госпограничной службы, за минувшие сутки 21 марта через КПВВ последовало 257 человек и 36 транспортных средств:

  • "Майорское" – 59 человек и 16 транспортных средств;
  • "Марьинка" – 35 человек и 11 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" – 12 человек и 9 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" – 151 человек.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183410
 
 
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