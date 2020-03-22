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 Amazon прекратит продажу товаров не первой необходимости в Италии и Франции

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon прекратит продажу второстепенных товаров клиентам в Италии и Франции.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Как сообщется, решение принято из-за резкого увеличения количества заказов в этих странах на товары первой необходимости на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

"Это позволяет сотрудникам центра обработки заказов сосредоточиться на получении и отправке продуктов, которые больше всего нужны клиентам в настоящее время", - сообщил представитель Amazon.

Онлайн-ритейлер к товарам первой необходимости относит такие категории, как детские товары, товары для здоровья и быта, красота и личная гигиена, бакалея и зоотовары.

Ранее подобные ограничения онлайн-ритейлер применил для покупателей в США и Великобритании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183405
 
 
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