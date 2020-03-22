 Глава Офиса Зеленского купил новый автомобиль Mercedes за 3 миллиона

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Ермака от 20 марта в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106,75 тыс. грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123,87 тыс. грн.

В целом на покупку автомобиля глава Офиса президента потратил 3,2 млн грн.

Напомним, согласно поданной 14 февраля декларации, Ермак в 2019 году получил 255,86 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором.

Глава Офиса президента на начало года хранил наличными $347 тыс. и 50 тыс. евро. У него размещено 26,8 тыс. грн в "ОТП Банке".

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В прошлом году он одолжил 1,38 млн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3,33 млн грн.

В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 1,26 млн грн.

С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3,54 млн грн.

С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

В 2019 году ему принадлежали доли в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія", нескольких компаниях, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность главы Офиса президента 11 февраля, уволив в нее Андрея Богдана.