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 Netflix выделил $100 миллионов для помощи персоналу на время пандемии

Американская компания Netflix создала фонд в размере $100 млн для помощи пострадавшим от прекращения телевизионного производства на фоне пандемии COVID-19. Большая часть средств фонда пойдет на поддержку наиболее пострадавших работников собственных производств компании по всему миру.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Помимо этого, $15 млн из фонда пойдут третьим лицам и некоммерческим организациям, оказывающим помощь безработным членам съемочных групп и актерам в странах, где у Netflix есть большая производственная база.

"Кризис, вызванный COVID-19, разрушителен для многих отраслей производства, включая связанные с творчеством. Почти все телевизионное и кинопроизводство остановилось во всем мире, оставив сотни тысяч съемочных групп и актеров без работы. А вместе с ними также электриков, плотников, водителей, парикмахеров, визажистов и прочих. Многие из них получают почасовую зарплату и работают от проекта к проекту", - сообщается на сайте компании.

В Netflix отмечают, что творческое сообщество поддерживало ее в хорошие времена, и теперь компания хочет помочь ему, "особенно в то время, когда правительства все еще выясняют, какую экономическую поддержку они будут оказывать".

"Поэтому мы создали фонд в размере $100 млн, чтобы помочь творческому сообществу справиться с трудностями", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183398
 
 
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