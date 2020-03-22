 Netflix выделил $100 миллионов для помощи персоналу на время пандемии

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Помимо этого, $15 млн из фонда пойдут третьим лицам и некоммерческим организациям, оказывающим помощь безработным членам съемочных групп и актерам в странах, где у Netflix есть большая производственная база.

"Кризис, вызванный COVID-19, разрушителен для многих отраслей производства, включая связанные с творчеством. Почти все телевизионное и кинопроизводство остановилось во всем мире, оставив сотни тысяч съемочных групп и актеров без работы. А вместе с ними также электриков, плотников, водителей, парикмахеров, визажистов и прочих. Многие из них получают почасовую зарплату и работают от проекта к проекту", - сообщается на сайте компании.

В Netflix отмечают, что творческое сообщество поддерживало ее в хорошие времена, и теперь компания хочет помочь ему, "особенно в то время, когда правительства все еще выясняют, какую экономическую поддержку они будут оказывать".

"Поэтому мы создали фонд в размере $100 млн, чтобы помочь творческому сообществу справиться с трудностями", - говорится в сообщении.