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 Италия до 3 апреля закрывает все не жизненно важные предприятия

Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на 22 марта объявил о решении в рамках борьбы с коронавирусом приостановить работу всех предприятий, не имеющих стратегического для жизни страны значения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы приняли решение закрыть все не жизненно важные производства во всей Италии. Речь идет обо всей не принципиально важной продукции и обо всех услугах, без которых можно обойтись", - сказал Конте в ходе обращения к согражданам.

Эти меры будут действовать до 3 апреля.

Таким образом премьер Италии ужесточил карантин, введенный ранее в марте в стране для сдерживания распространения коронавируса.

По словам Конте, Италия, сильно страдающая от вируса, столкнулась с самым серьезным кризисом со времен второй мировой войны.

Новые ограничительные меры не касаются сферы логистики и транспорта, медицины и фармацевтики, сферы энергетики и производства сельхозпродукции.

Конте призвал сограждан отнестись к этому решению "максимально спокойно" и не паниковать. Он заверил, что все аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины продолжат работать. Это же касается торговли товарами первой необходимости. Общественный транспорт также продолжит работу.

Ограничения не касаются почты, банков и финансовой сферы в целом, страховых компаний.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183396
 
 
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