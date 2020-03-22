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 Крупнейшая канадская авиакомпания сокращает половину персонала

Авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом сообщает CBC News, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В Канадском союзе государственных служащих, которая представляет интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращение будет касаться 3600 сотрудников Air Canada и 1549 - дочерней компании Rouge", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего во флагманской канадской авиакомпании работает около 10 тыс. человек.

Кроме этого, Air Canada течение следующих недель уменьшит сеть своих маршрутов почти на 75%. Вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будет выполняться только 19 и 40 соответственно.

Ранее о временном прекращении или существенном сокращении деятельности заявили другие канадские авиакомпании: WestJet, Porter, Transat, Sunwing.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183392
 
 
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