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Все про:G20 (31) саммит (7) COVID-19 (208) коронавирус (35)

 Во время виртуального саммита G20 будут рассматриваться меры по стабилизации экономики

На следующей неделе состоится виртуальный саммит глав государств и правительств государств-членов G-20, на котором могут быть приняты решения о путях стабилизации мировой экономики.

Об этом в интервью Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает БизнесЦензор.

"Генеральный секретарь ООН нам сообщил, что на следующей неделе он планирует принять участие в виртуальном саммите глав государств и правительств государств-членов G-20, который будет проводить Саудовская Аравия. Ожидаем, что на саммите будут приняты решения о путях стабилизации мировой экономики", - сказал Кислица.

Он отметил, что вирус затрагивает сейчас все сферы нашей жизни, и если не принять решительных шагов, экономический регресс, который по своим масштабам может превысить финансовый кризис 2008 года, будет неизбежным.

"Параллельно ООН готовится выступить с глобальным призывом, чтобы активизировать скоординированные усилия в противостоянии COVID-19. Работаем сейчас над тем, чтобы в этом призыве были учтены потребности Украины", - подчеркнул Кислица.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183384
 
 
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