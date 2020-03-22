 Германия защитит свои фирмы от поглощения иностранцами

Об этом сообщае Reuters, передает БищнесЦензор.

Министры уже пообещали предприятиям поддержку ликвидностью и приняли меры, позволяющие сокращать рабочие часы вместо увольнения работников. В понедельник кабинет министров должен принять решение о дальнейших мерах поддержки.

Немецкий индекс "голубых фишек" DAX, в который входят 30 крупнейших корпораций страны, торгующихся на бирже, за последний месяц упал более чем на треть в то время, как вспышка коронавируса привела несколько экономик в состояние, близкое к остановке.

Это повысило риск того, что иностранные компании начнут скупать конкурентов по низкой цене.

"Мы избежим скупки немецких предприятий и промышленных концернов. Не может быть никаких табу. Временная и ограниченная государственная поддержка, а также участие и поглощение должны быть возможны", - сказал министр экономики Петер Альтмайер.

Хуже всего пострадали автомобильные компании: акции Daimler, Continental и Volkswagen снизились на 44-48% за последние четыре недели.

Маркус Сёдер, премьер-министр Баварии, где базируются такие тяжеловесы рынка, как Siemens и BMW, сказал, что должны быть изучены все юридические варианты блокирования потенциальных предложений для немецких компаний.

"Если большая часть экономики Баварии и Германии окажется в чужих руках после окончания этого кризиса... то это не только кризис здоровья, но и глубокое изменение мирового экономического порядка", - сказал он.

"Мы должны быть готовы к этому".

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил 20 марта. что Берлин рассматривает возможность создания фонда в полмиллиарда евро для поддержки компаний, переживающих трудности с выплатами по долгам из-за коронавирусного кризиса. Фонд должен иметь возможность выступать гарантом обязательств или даже при необходимости вливать капитал.

Этот план является одним из нескольких, рассматриваемых чиновниками.

Одним из вариантов является "фонд солидарности" в размере 40-50 миллиардов евро ($43-54 миллиардов) для самозанятых и предприятий с числом занятых менее 10 человек, который мог бы помочь им купить материалы, оплатить аренду и лизинг. Детали этой программы должны быть обнародованы в выходные дни.