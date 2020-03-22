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 Корпоративные отношения
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 Германия защитит свои фирмы от поглощения иностранцами

Германия защитит свои компании от поглощения иностранными инвесторами, сказали в пятницу два представителя политической верхушки после того, как стоимость компаний крупнейшей экономики Европы значительно снизилась из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщае Reuters, передает БищнесЦензор.

Министры уже пообещали предприятиям поддержку ликвидностью и приняли меры, позволяющие сокращать рабочие часы вместо увольнения работников. В понедельник кабинет министров должен принять решение о дальнейших мерах поддержки.

Немецкий индекс "голубых фишек" DAX, в который входят 30 крупнейших корпораций страны, торгующихся на бирже, за последний месяц упал более чем на треть в то время, как вспышка коронавируса привела несколько экономик в состояние, близкое к остановке.

Это повысило риск того, что иностранные компании начнут скупать конкурентов по низкой цене.

"Мы избежим скупки немецких предприятий и промышленных концернов. Не может быть никаких табу. Временная и ограниченная государственная поддержка, а также участие и поглощение должны быть возможны", - сказал министр экономики Петер Альтмайер.

Хуже всего пострадали автомобильные компании: акции Daimler, Continental и Volkswagen снизились на 44-48% за последние четыре недели.

Маркус Сёдер, премьер-министр Баварии, где базируются такие тяжеловесы рынка, как Siemens и BMW, сказал, что должны быть изучены все юридические варианты блокирования потенциальных предложений для немецких компаний.

"Если большая часть экономики Баварии и Германии окажется в чужих руках после окончания этого кризиса... то это не только кризис здоровья, но и глубокое изменение мирового экономического порядка", - сказал он.

"Мы должны быть готовы к этому".

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил 20 марта. что Берлин рассматривает возможность создания фонда в полмиллиарда евро для поддержки компаний, переживающих трудности с выплатами по долгам из-за коронавирусного кризиса. Фонд должен иметь возможность выступать гарантом обязательств или даже при необходимости вливать капитал.

Этот план является одним из нескольких, рассматриваемых чиновниками.

Одним из вариантов является "фонд солидарности" в размере 40-50 миллиардов евро ($43-54 миллиардов) для самозанятых и предприятий с числом занятых менее 10 человек, который мог бы помочь им купить материалы, оплатить аренду и лизинг. Детали этой программы должны быть обнародованы в выходные дни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183350
 
   
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Что я слышу? Неужели, начало доходить? Уничтожили своими руками свою евпопейскую цивилизацию, запустили миллионы варваров （типа, беженцы и "трудящиеся"）и оплачивают их пребывание, а теперь прохлопали эпидемию. В Италии уже сотни компаний принадлежат желтокожим "инвесторам" из Китая； в Венгрии, Австрии, Германии скуплены гостиницы, коммерческая недвижимость, теперь - последний акт драмы, или, точнее, "человеческая комедия", венец глупости продажных западных демократий.
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