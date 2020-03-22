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 Нацбанк переносит перевод СЭП на режим работы 24/7, запланированный на 1 апреля

Национальный банк Украины переносит запланированный на 1 апреля перевод системы электронных платежей (СЭП) на расширенный регламент работы, который должен был предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки семь дней в неделю с учетом технологического перерыва на один час при переходе на новый день.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

Новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней со дня окончания карантина.

"Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков в связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19", – пояснил центробанк.

Как сообщалось, перевод СЭП на расширенный регламент работы 23/7 – это первый этап перехода системы на круглосуточный режим, который регулятор планирует реализовать к 2022 году.

В настоящее время СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183349
 
 
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