[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.31 29.08
 Энергетика, Корпоративные отношения
  1944  4
Все про:контракт (101) Нафтогаз (2101) Коболев (394)

 Кабмин согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым еще на 4 года

Кабинет министров утвердил решение Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий главы правления компании Андрея Коболева с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №327 от 20 марта 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Набсовету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с главой правления, и подать до 30 марта Кабмину копию указанного контракта", - сказано в распоряжении правительства.

Напомним, 16 марта стало известно, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поручил урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ОАО "Газпром".

После этого премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" для снижения выплат премий руководству компании.

Напомним, в июне 2018 года набсовет "Нафтогаза"принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

В 2018 году были выплачены $21 млн. Почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор Юрий Витренко. Остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

30 декабря 2019 года Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

В свою очередь "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

14 января 2020 года Витренко сообщал, что премии сотрудникам компании за полученные от "Газпрома" $2,9 миллиарда в рамках транзитных соглашений еще не выплачены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183328
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я запутался, это же подбарыжный шоколадный воришка или нет?
 показать весь комментарий
 
Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!! Дай миллион !!!!
 показать весь комментарий
 
а патамушта - очинь эфффиктиффный мародёр мениджир!
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 карантин коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх