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 В мире разрабатывается около 20 вакцин для борьбы с коронавирусом, – ВОЗ

Сразу несколько стран занимаются поиском вакцины от вируса COVID-19. Как сообщила эксперт Всемирной огранизации Мария ван Керхоув, сейчас в мире разрабатывается около 20 вакцин. По последним данным, коронавирусом заразилось более 244 тыс. жителей планеты, более 11 тыс. умерло.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса. По крайней мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются", - сказала на пресс-конференции ван Керхоув.

Также выступавший на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн отметил важность соблюдения всех мер предосторожности при создании вакцины.

"Единственное, что может быть опаснее плохого вируса, - это плохая вакцина. Мы должны быть очень осторожны при разработке любого продукта, который потенциально будем вводить большей части населения планеты", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183240
 
 
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