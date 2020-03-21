 В мире разрабатывается около 20 вакцин для борьбы с коронавирусом, – ВОЗ

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса. По крайней мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются", - сказала на пресс-конференции ван Керхоув.

Также выступавший на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн отметил важность соблюдения всех мер предосторожности при создании вакцины.

"Единственное, что может быть опаснее плохого вируса, - это плохая вакцина. Мы должны быть очень осторожны при разработке любого продукта, который потенциально будем вводить большей части населения планеты", - добавил он.