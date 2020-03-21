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Все про:Амстердам (7) музей (14)

 Из-за коронавируса Амстердам перенес рассмотрение дела о скифском золоте

Из-за пандемии вируса Апелляционный суд Амстердама перенес рассмотрение дела о скифском золоте, сообщил представитель российской стороны Андрей Малыгин.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Рассмотрение дела судом Амстердама о коллекции крымских музеев перенесено из-за коронавирусной инфекции. Новая дата рассмотрения дела станет известна 7 июля", — сказал Малыгин.

В феврале 2014 года в амстердамском Музее Алларда Пирсона открылась выставка крымского или скифского золота из украинских музеев. После захвата Россией Крыма Амстердам вернул экспонаты только киевских музеев, а крымских оставил у себя.

Остальные экспонаты Украина требовала передать ей напрямую, Россия потребовала вернуть их на захваченный полуосторов. В 2016 году городской суд Амстердама принял решение в пользу Украины. Российские власти Крыма подали апелляцию. Решение по ней ожидалось в начале 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183239
 
 
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