 BMW и Volkswagen закрывают заводы в США и Мексике

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В заявлении концерна говорится о том, что конвейеры останавливаются предварительно на период с 30 марта до 12 апреля. Эта мера принята для исключения контактов большого числа людей в условиях пандемии, подчеркивается в заявлении VW.

Немецкий автоконцерн BMW из-за коронавируса объявил о приостановке производства на своем заводе в Южной Каролине (США), где работают 11 тысяч человек. Ожидается, что предприятие будет закрыто на две недели с 3 апреля. По сообщению агентства Bloomberg, завод является крупнейшим в мире производственным предприятием BMW.