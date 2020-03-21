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 BMW и Volkswagen закрывают заводы в США и Мексике

Немецкий автостроительный концерн Volkswagen приостанавливает работу своих заводов в мексиканских штатах Пуэбла и Гуанахуато.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В заявлении концерна говорится о том, что конвейеры останавливаются предварительно на период с 30 марта до 12 апреля. Эта мера принята для исключения контактов большого числа людей в условиях пандемии, подчеркивается в заявлении VW.

Немецкий автоконцерн BMW из-за коронавируса объявил о приостановке производства на своем заводе в Южной Каролине (США), где работают 11 тысяч человек. Ожидается, что предприятие будет закрыто на две недели с 3 апреля. По сообщению агентства Bloomberg, завод является крупнейшим в мире производственным предприятием BMW.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183236
 
 
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