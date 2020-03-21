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Все про:NASA (74) космос (349) США (2635) Луна (29)

 NASA приостанавливает подготовку полета на Луну из-за коронавируса

Аэрокосмическое агентство США приостановило работу над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну под названием Artemis в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

NASA закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалеку космический центр Stennis, сообщил в четверг вечером глава ведомства Джим Брайденстайн.

"Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения COVID-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтвержденный случай заражения в команде", – рассказал он.

Закрытие объектов может помешать США выполнить свой план выполнить новый полет на Луну к 2024 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183234
 
 
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