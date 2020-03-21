 ОПЕК и регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Отличная беседа о мировом спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что для обеспечения экономической стабильности должна быть заключена международная сделка для того, чтобы оправиться от (коронавирусной инфекции) COVID-19", - сообщил комиссар, отметив, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее газета The Wall Street Journal анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.