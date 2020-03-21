 В Украине зафиксировали уже 41 случай инфицирования коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях", - говорится в сообщении.

На данный момент в Украине зафиксировано три летальных исхода от COVID-19.

Пациент, у которого первого в Украине было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на вечер 19 марта в общем в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

По состоянию 18 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев заболевания Covid-19, два из них летальных: 10 - в Черновицкой области, из них один летальный, 1 - в Житомирской (летальный исход), Киевская область (2), Донецкая область (1) и Киев (2).

По состоянию на утром субботы, в мире насчитывалось 261 886 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 11 167, выздоровели более 88 тысяч заболевших, сообщает газета South China Morning Post.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

За сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 34 048 человек, скончавшихся - на 1 327.

В Европе по числу заболевших и умерших продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер пятницы в стране зафиксировано 4 032 смертей в результате вызываемого коронавирусом заболевания - на 627 больше, чем сутками ранее.

В Испании зафиксировано 19 980 больных (скончались 1 002), Германии - 13 957 (44), Франции - 12 612 (450), Швейцарии - 4 176 (43), Великобритании - 3 983 (177), Нидерландах - 2 994 (106), Австрии - 2 388 (шесть), Бельгии - 2 257 (37), Швеции - 1 623 (16), Норвегии - 1 552 (шесть), Дании - 1 255 (девять).

В США на вечер пятницы зафиксирован 17 251 случай заражения коронавирусом при 201 случае смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3 255 человек, зарегистрировано 81 008 случаев заболевания. Из них в эпицентре инфекции провинции Хубэй скончались 3 139, заболели 67,8 тысячи.

Вместе с тем на материковой части страны за сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения, все - у людей, прибывших из-за рубежа. Внутри страны уже третий день нет новых инфицированных.

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заражения и восемь случаев летального исхода, общее число инфицированных достигло 8 799 человек, скончались 102.

В Иране число жертв достигло 1 433 при 19 644 заразившихся.

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировано еще более чем в 150 странах и районах мира.

South China Morning Post - гонконгская газета, ведущая в режиме онлайн подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.