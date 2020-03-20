 Итоги недели: Страна на карантине, падение гривни и пошлины для Ахметова

ВЛАСТЬ

Власти закрыли Украину на карантин

С 16 марта Украина запретила иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию, а также ограничила количество работающих пропускных пунктов на границе с целью предотвратить распространение нового коронавируса.

С 17 марта закрыто регулярное пассажирское сообщение, в том числе приостановлены авиарейсы и движение пассажирских поездов. Отдельные рейсы осуществляются только для вывоза украинских гражан, которые оказались за границей.

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре, ограничены перевозки пассажиров городским транспортом. Также закрыта работа всех ТРЦ, заведений и магазинов, кроме аптек и продуктовых сетей.

С 18 марта запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений. Предприятиям рекомендовано перевести персонал на удаленную работу, жителям - не покидать жилье без необходимости.

Схожие меры предпринимают многие страны мира.

Рада приняла два закона для борьбы с последствиями коронавируса

Верховная Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством, а также ввела штрафы за его нарушение.

Кроме того, Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина, установив мораторий на проверки и начисление штрафов, а также освободив бизнес от платы за землю и налога на недвижимость.

Кабмин объявил чрезвычайную ситуацию в Киеве и областях

Кабинет министров 20 марта установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее Кабмин одобрил введение чрезвычайной ситуации в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях из-за коронавируса.

Зеленский анонсировал индексацию пенсий с 1 мая

Президент заявил, что ежегодная индексация пенсий начнется с 1 мая, а не с 1 сентября, как планировалось раньше. Зеленский также пообещал, что пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн в месяц, с 1 апреля получат доплату в размере 1 тыс. грн.

Кабмин расширил программу льготных кредитов для малого бизнеса

Кабинет министров расширил действие госпрограммы "Доступные кредиты "5-7-9%" на покупку нежилой недвижимости, а также установил особенные условия кредитования для производителей медицинских препаратов и техники.

Рада назначила нового министра экономики

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. С апреля 2013 года он работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову на пост генерального прокурора. Венедиктова была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", №3 в списке. С конца декабря исполняла обязанности главы ГБР.

ФИНАНСЫ

Двухнедельное падение курса гривни приостановилось

Национальный банк установил на понедельник, 23 марта, курс гривни на уровне 27,7386 грн/$, укрепив его на 6 копеек после двухнедельного падения.

Курс гривни стремительно снижался с 10 марта на фоне падения мировых фондовых рынков и опасений, связанных с распространением коронавируса. За это время доллар США подорожал на 3 гривни.

Продажа валюты Нацбанком превысила $1 миллиард за неделю

Национальный банк за период с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн. За две последних недели НБУ потратил на интервенции в поддержку гривни около $2 млрд.

С учетом выплат по госдолгу, в итоге резервы НБУ сократились до $24 млрд с $26,6 млрд на начало месяца.

Нацбанк оценил экономию для Украины из-за падения цен на нефть в $6 миллиардов

Украина в 2020 году может сэкономить $5-6 млрд на энергетическом импорте в связи со снижением цен на энергоносители на 50-60%, сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов подсчитал, что бюджет РФ в 2020 году лишится почти 3 триллионов рублей (около $39 млрд по текущему курсу) нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть, которые рухнули ниже $30 за баррель.

Нацбанк призвал население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличных

Из-за повышенного спроса банки столкнулись с нехваткой наличной валюты в кассах. В НБУ пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

К концу недели Нацбанк уже провел две операции по продаже банкам наличного евро, поставка наличных долларов ожидается в течение ближайших недель.

Еврооблигации Украины достигли новых минимумов

Еврооблигации Украины на минувшей неделе достигли новых минимумов в цене и максимумов доходности в 11,5-14% годовых, закрепившисьна этом уровне. За неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентного пункта.

При этом ВВП-варранты подешевели до 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три с половиной недели назад.

Нацбанк разрешил выдавать банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 5 лет

Национальный вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

НБУ также изменил график проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования с целью усилить устойчивость банков к турбулентности на финансовых рынках.

Нацбанк рекомендовал банкам ввести льготы по кредитам во время карантина

Национальный банк рекомендовал банкам установить льготный период обслуживания кредитов на период карантина, пообещав уточнить правила льготного пользования кредитами для всех заемщиков в ближайшее время.

Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Министерство финансов начало подготовку изменений в закон "О госбюджете на 2020 год" с учетом финансирования мер по предотвращению распространения коронавируса. Ведомства должны предоставить предложения о сокращении ранее запланированных расходов.

Минфин возобновил размещение облигаций внутреннего займа

Минфин после перерыва смог разместить номинированные в долларах ОВГЗ с огашением через 10 месяцев на $71,6 млн под 3,5%. В начале февраля Минфин размещал долларовые ОВГЗ сроком обращения 14 месяцев под 3,39% годовых.

"Приватбанк" запустил услугу онлайн купли-продажи ОВГЗ

Государственный "Приватбанк" запустил возможность покупки и продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины в режиме online в веб версии "Приват24".

"Ощадбанк" выплатил $250 миллионов долга по еврооблигациям

Государственный "Ощадбанк" выплатил $250 млн по реструктуризированным облигациям на $500 млн, а также осуществил выплату купона.Остаток основной суммы долга в размере $250 млн будет погашен 10 равными частями каждые полгода начиная с сентября.

Нацбанк разрешил украинцам с крымской пропиской открывать счета в банках

Национальный банк упразднил ряд юридических формальностей, что позволит гражданам Украины с регистрацией на временно оккупированной территории Крыма получить доступ к таким базовым банковским услугам, как открытие банковского счета или депозита.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2%

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин ввел запретительную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров решил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии и энергетического угля (кроме антрацитового) из России в размере 65% с 1 апреля.

Запретить импорт электроэнергии из РФ ранее требовал ДТЭК Рината Ахметова, шахты олигарха также добывают 90% энергетического угля в Украине, который теперь смогут продавать дороже.

Потребление электроэнергии после введения карантина упало на 5%, – "Укрэнерго"

Потребление электрической энергии в энергосистеме Украины с момента внедрения карантинных мероприятий снизилось на 5%, подсчитали в "Укрэнерго".

Украина начала поставки азербайджанской нефти в Беларусь

АО "Укртранснафта" с начала недели начала перекачку нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси. В последний раз Беларусь закупала нефть через этот нефтепровод в 2011 году.

"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ

"Укртрансгаз" завершает сезон отбора и готовит подземные хранилища газа к закачке: в два ПХГ уже поступило 53 млн кубометров газа, на остальных начинаются регламентные и ремонтные работы перед началом закачки.

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

"Оператор ГТС Украины" впервые осуществил транзит газа между двумя европейским странами через Украину по маршруту Венгрия - Словакия. Это стало возможным благодаря новому контракту с российским "Газпромом".

Нацкомиссия снизила тарифы на отопление для 22 теплоснабжающих предприятий

НКРЭКУ утвердила новые тарифы на тепловую энергию для 22 предприятий-поставщиков. Они оказались на 6,1% ниже, чем ожидалось в ходе предварительного одобрения этих решений, и на 11,7% – по сравнению с действующими.

Крупнейшая частная польская энергокомпания открыла "дочку" в Украине

Крупнейшая польская частная энергетическая компания Polenergia Obrót SA зарегистрировала в Украине ООО "Полэнергия Энерджи Украина", которое планирует заняться трейдингом электрической энергии.

Кабмин назначил связанного с Януковичем бизнесмена в набсовет "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил членом набсовета "Нафтогаза Украины" Роберта Бенша как представителя государства. Бенш известен как формальный владелец ЧАО "Энергоинвест Холдинг" Александра Януковича, котрому принадлежит 60,8% акций "Донбассэнерго".

КОРПОРАЦИИ

Ferrexpo Жеваго увеличила чистую прибыль на 20%

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Основной владелец компании Константин Жеваго по-прежнему объявлен в международный розыск.

Dragon Capital покупает бизнес-центр сына Черновецкого в Киеве

Антимонопольный комитет предоставил разрешение Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение ООО "Еврожитлогруп", которому принадлежит столичный бизнес-центр "101 Tower". Конечными бенефициарами "Еврожитлогруп" числятся Степан Черновецкий (75%) и Игорь Никонов (25%).

"Укрборонпром" вывел в режим простоя 17 предприятий

На 17 предприятиях госконцерна "Укроборонпром" введен режим полного или частичного простоя в связи с распространением коронавируса. В отпуска оправлено около 25 тысяч работников.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд арестовал двух фигурантов "схем Кропачева" на тендерах госшахт

Детективы НАБУ вручили подозрения ряду причастных к организации схемы по завладению средств трех государственных угледобывающих предприятий на сумму более 51,17 млн грн. Двух из них суд арестовал с залогом в 3 млн грн и 1,2 млн грн.

Речь идет о расследовании тендеров госшахт, в которых победы одержало ООО "Донэнергоэкспорт", которое связывали с Виталием Кропачевым.

Фигурант расследования о схемах сына Гладковского получил новую должность в "Укрзализныце"

Заместителем директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" назначен Юрий Шиганов – фигурант расследования о хищении средств на закупках для Житомирского бронетанкового завода при участии Игоря Гладковского, что нанесло ущерб на 250 млн грн.

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