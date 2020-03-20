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 Великобритания закрывает рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры

Кафе, пабы, рестораны и спортзалы в Великобритании закрыты с вечера 20 марта по распоряжению главы правительства страны Бориса Джонсона

Об этом сообщает британская пресса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проинформировали кафе, пабы, бары и рестораны о необходимости закрыться сегодня вечером и не открываться завтра", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отметив, что эта мера касается также и ночных клубов, кинотеатров и спортзалов.

"Мы хотели бы, чтобы вы оставались дома для того, чтобы спасти жизни", - обратился британский премьер к жителям страны.

Об этих мерах объявлено на фоне самого резкого роста смертей вследствие заражения коронавирусом за сутки в Великобритании. За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19. Всего там насчитывается более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183177
 
 
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