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 Ярославский перечислил Харьковскому антикризисному штабу $2 млн на борьбу с коронавирусом

Бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба перечислил $2 млн на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса.

О об этом сообщает официальный сайт штаба, передает БизнесЦензор.

За эти средства будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Напомним, что 19 марта на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский заявил, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит $13 млн.

Согласно размещенным на сайте штаба данным, общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет $2,384 млн для Харькова и $2,347 млн для области.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов.

В понедельник 23 марта планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.

Напомним, штаб был создан по итогам встречи в Офисе Президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183175
 
   
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Моё уважение Александру Ярославскому.А распоряжаться средствами будет дебил Кучер ?
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Ярославский молодец! А Кучера - в топку! Светличная никогда бы не пропустила заседания Антикризисного штаба - разве что в реанимацию бы попала.
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