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 Посевная стартовала во всех областях Украины

Все области Украины начали посевную кампанию ранних яровых культур, и по состоянию на 19 марта засеяно около 4% посевных площадей от прогноза.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, сократится – ячменя, сои и сахарной свеклы.

Прогнозированная структура посевов яровых культур в 2020 году выглядит так: подсолнечник – 6,2 млн га, кукуруза – 5,39 млн га, соя – 1,45 млн га, ячмень – 1,14 млн га, сахарная свекла – 209,5 тыс. га, гречиха – 140 тыс. га, пшеница – 132,6 тыс. га.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183169
 
 
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ВР, даешь закон про землю, фермеры заждались!
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