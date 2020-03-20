 Аэропорт Одессы временно закроют с 21 марта

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Согласно выданным NOTAM, начиная с 20:00 21 марта по 2:00 4 апреля по местному времени аэропорт "Одесса" будет закрыт для рейсов гражданской авиации, кроме отдельных заранее согласованных рейсов для перевозки лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов и в связи с выполнением международных обязательств", – сказано в сообщении.

В то же время руководство аэропорта планирует в связи с временным прекращением полетов

начать финальный этап реконструкции аэровокзального комплекса ранее запланированного.

"Работы продолжатся на строительстве новой рулежной дорожки (РД), которая соединит новую взлетно-посадочную полосу с новым перроном. В рамках подготовительных мероприятий будет установлена ​​временная светосигнальная система и нанесена маркировка, которое в дальнейшем позволят безопасно выполнять полеты по обоим курсам – 160 и 340", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, работы по строительству новой рулежной дорожки продлятся до июля.

Как сообщалось, Украина с 17 марта полностью закрыла авиационное сообщение сроком на две недели.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181700