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Все про:Днепропетровщина (114) Кабмин (4040) Киев (2484) чрезвычайное положение (16) Ивано-Франковская область (69)

 Кабмин объявил чрезвычайную ситуацию в Киеве и двух областях

Кабинет министров на внеочередном заседании вечером в пятницу, 20 марта, принял решение установить режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – сообщил Шмыгаль.

В то же время, по словам премьера, никаких новых ограничений пока не предвидится.

"Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 марта одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Чрезвычайная ситуация также введена в Житомирской и Черновицкой областях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183159
 
 
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