[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.6 29.41
 Финансы
  758  0
Все про:валюта (963) курс (635) Межбанк (143) НБУ (4547)

 Продажа валюты Нацбанком превысила $1 миллиард за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $400 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $557,5 млн.

Еще $130,5 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В то же время регулятор купил $50 млн по единому курсу.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,28 млрд, продал – $2,67 млрд.

Читайте также: Двухнедельное падение курса гривни приостановилось

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183142
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус карантин коронавирус НБУ нефть США цены
 
 
 
 
 
 вверх