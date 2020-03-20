 Оборот розничной торговли за два месяца возрос на 13,5%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в феврале 2020 года оборот розничной торговли по сравнению с январем снизился на 0,7%, тогда как в годовом измерении увеличился на 15,7% (по сравнению с февралем 2019 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за два первых месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Волынской (на 19,1%), Запорожской (на 19%), Киевской (на 18,1%), Хмельницкой (на 17,5%), Днепропетровской (на 16,6%), Тернопольской (на 17,4%), Львовской (на 15,9), Харьковской (на 15,2%), Кировоградской (на 15,1%), областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.