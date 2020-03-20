[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.6 29.41
 Ритейл, Макроэкономика
  344  0
Все про:торговля (472) Госстат (890)

 Оборот розничной торговли за два месяца возрос на 13,5%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 13,5% по сравнению с январем-февралем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в феврале 2020 года оборот розничной торговли по сравнению с январем снизился на 0,7%, тогда как в годовом измерении увеличился на 15,7% (по сравнению с февралем 2019 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за два первых месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Волынской (на 19,1%), Запорожской (на 19%), Киевской (на 18,1%), Хмельницкой (на 17,5%), Днепропетровской (на 16,6%), Тернопольской (на 17,4%), Львовской (на 15,9), Харьковской (на 15,2%), Кировоградской (на 15,1%), областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183141
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРитейл
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус карантин коронавирус НБУ нефть США цены
 
 
 
 
 
 вверх