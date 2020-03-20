 Нацбанк отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №36 от 20 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Таким образом, в течение указанного периода Национальный банк не будет взимать с банков плату за осуществление расчетов в системе. В частности, с 24 марта отменяется действующая плата для банков по обработке электронных расчетных документов и сообщений в СЭП.

"Наш приоритет в условиях карантина – дистанциированность. Мы хотим, чтобы безналичные платежи были дешевле, чем наличные, и предпринимаем необходимые шаги в этом направлении. Мы рекомендуем банкам действовать соответственно и снижать стоимость онлайн расчетов для своих клиентов. Это наша общая социальная ответственность и забота об украинцах", – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

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Вместе с тем, в связи с введением карантина Национальный банк переносит введение работы системы электронных платежей в режиме 23 часа в сутки 7 дней в неделю, запланированное на 1 апреля.

"Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков y связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19", – отмечается в сообщении.

Таким образом, новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней со дня окончания карантина, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, ранее Национальный банк планировал переход СЭП на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года, которое предусматривало доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Национальный банк Украины является платежной организацией и расчетным банком системы.

Это единственная системно важна платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 является 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.