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Все про:прибыль (1012) Турбоатом (87)

 "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза

Крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования АО "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству, завершил 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 314,07 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем в 2018 году.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке запланированного на 23 апреля собрания акционеров "Турбоатома", нераспределенная прибыль общества на начало года составляла 3,4 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно публикации, вопрос о распределении полученной в 2019 году чистой прибыли и утверждении размера годовых дивидендов с учетом требований законодательства, внесен в повестку дня собрания.

При этом проектом протокола собрания предусмотрены несколько вариантов распределения прибыли. В частности, направить на выплату дивидендов 90% полученной прибыли (262,66 млн грн) и 10% – на расходы, предусмотренные финпланом на 2019 год; либо направить на эти цели соответственно 80% и 20%; 75% и 25%; по 50%; 30% и 70%.

Согласно публикации, в 2019 году "Турбоатом" нарастил текущие обязательства на 8,3% – до 1,86 млрд грн, долгосрочные сократились на 20,5% – до 201,3 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании возросла за год на 56,7% – до 2,28 млрд грн, активы в целом немного сократились, составив 7,42 млрд грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составлял 5,36 млрд грн, в том числе уставный – 105,62 млн грн.

Акционеры на собрании, в частности, планируют переизбрать наблюдательный совет.

Как сообщалось, Кабинет министров в 2018 году утвердил финплан "Турбоатома" на 2019 год с чистой прибылью 798,33 млн грн и выручкой 2 млрд 736,56 млн грн.

Напомним, правительство Украины в конце апреля 2019 года для предприятий с госдолей установило базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года на уровне 50%, однако в декабре базовый норматив был повышен до 90%.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году - до 764,235 млн грн. В 2019 году чистый доход составил 2,823 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2018 году.

По состоянию на четвертый квартал 2019 года государству в лице ФГИ Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183138
 
 
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Вот совершенно непонятно,вся атомная отрасль-достояние государства и народа. Была создана на государственные средства специалистами,обученными тем же государством и логично если вся прибыль,полученная отраслью должна пополнять бюджет,а не карманы паразитов-хитросделанных "эффективных частных собственников" АО,ООО и пр. нью "Рогов с копытами " современности,паразитической прокладке между заводом и потребителями его продукции.. Каким боком они имеют отношение к прибыли завода ? Эти говнюки для этого палец о палец не шевельнули(за редким исключением,и то низы). А "бенефициары"- тупо левые,подсаженные грабить отрасль такими же "харчующимися" от бюджетного корыта.Вы еще АЭС продайте этим частным негодяям,за 30 лет развалившим экономику Украины,а что-будем первые в мире,кто продал стратегический ресурс мошенникам. Смогли же за счет преступных "дотаций" в десятки миллиардов долларов и грабежа потребителей содержать "зеленых альтернативных" наперсточников,продающих свою "энергию" по ценам в 10 раз выше цен той же атомной генерации,намеренно разрушая последнюю и доводя суперприбыльную отрасль до банкротства?
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