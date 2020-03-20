 ЕС на фоне коронавируса впервые задействует общее освобождение от бюджетных ограничений

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше: мы задействовали статью, позволяющую общее освобождение от (бюджетных) ограничений", - заявила глава ЕК в видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, "это означает, что национальные правительства могут влить в экономику столько (средств), сколько им необходимо".

"Мы смягчаем бюджетные правила, чтобы позволить им сделать это", - сказала председатель Еврокомиссии.

При этом она выразила удовлетворение "решительным шагом Европейского центрального банка", который объявил программу покупки облигаций на 750 млрд евро в ответ на усугубление экономических и финансовых потрясений, вызванных пандемией коронавируса.

Председатель Еврокомиссии добавила, что бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран ЕС.

"Выделяются 37 млрд евро, чтобы поддержать сектор здравоохранения и предприятия и сохранить людей на рабочих местах. И мы сделаем еще больше, чтобы поддержать вас и ваши семьи во время этого кризиса", - пообещала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что накануне Еврокомиссия предложила новые правила оказания государственной помощи предприятиям, которые являются "самыми гибкими из когда-либо существовавших".

"Это поддержит ваши предприятия и ваши рабочие места. Ваши правительства теперь смогут помочь многим предприятиям, пострадавшим от этого внезапного удара: отелям, ресторанам, предприятиям транспорта, малым предприятиям, которым грозит закрытие, если им не помочь", - сказала председатель Европейской комиссии.