 Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По данным Госстата, номинальный ВВП в 2019 году составил 3 974,6 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 94 570 грн.

Согласно уточненным данным, рост ВВП в первом квартале 2019 года составил 2,9%, во втором 4,7%, в третьем – 3,9%, в четвертом – 1,5%.

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По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.