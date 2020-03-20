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 Власти Кипра решили закрыть все гостиницы и запретить полеты в 28 стран мира

Правительство Республики Кипр решило закрыть все отели и гостиницы, а также запретить осуществление регулярных авиарейсов с 21 марта.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр, передает БизнесЦензор.

В связи с этим, власти страны оставят открытыми три гостиницы для размещения граждан, которые в настоящее время проживают в гостиницах Кипра и ожидают рейсов для возвращения на Родину.

"Пребывание в указанных отелях возможно только до 28 марта. Правительство Республики Кипр покрывает расходы на проживание, питание и напитки (кроме алкогольных) на период пребывания в отеле", – подчеркивается в сообщении.

Ранее Правительство Кипра также объявило о запрете полетов из 28 стран с 3:00 в субботу, 21 марта, в рамках мер по прекращению распространения коронавируса.

Запрет предварительно будет действовать до 30 апреля и касается рейсов из Украины, а также Великобритании, Греции, России, Германии, Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Иордании, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Катара, Румынии, Сербии, Словакии, Швеции и Швейцарии.

При этом самолетам будет разрешено покидать аэропорты с людьми, желающими покинуть остров. Также будут приниматься специальные чартеры для эвакуации туристов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183127
 
 
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