 Нацбанк выдал кредиты рефинансирования десяти банкам на 7 миллиардов

По данным НБУ, сегодняшнем тендере регулятор планировал предлагать банкам займы на срок до 28 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Неделей ранее, 13 марта, НБУ предоставил для 9 банков рефинансирование на 10,06 млрд грн под 10% на 14 дней.

При этом на 20 марта приходится погашение Нацбанком двухнедельных депозитных сертификатов, которые были размещены 6 марта Нацбанком среди 63 банков на сумму 148,5 млрд грн.

На начало дня пятницы 20 марта объем средств на корсчетах банков составлял 36,7 млрд грн, что на 14,9 млрд грн меньше (-28,9%), чем было на 16 марта (то есть по состоянию на начало недели).

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Как сообщалось, с 19 марта НБУ изменил график проведения операций по регулированию ликвидности. Тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования будут проводиться два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам.

Кроме того, регулятор изменил срочность этих инструментов – двухнедельные депозитные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования, предельный срок которых ранее составлял 14 дней, будут выдаваться на срок до одного месяца.

Ставка по этим инструментам по-прежнему будет устанавливаться на уровне учетной ставки НБУ.

"Изменение графика проведения тендеров и срочности инструментов по регулированию ликвидности усилит устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержит его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности", – отмечал Нацбанк.

Национальный банк также вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.