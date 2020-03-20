 "Ощадбанк" выплатил $250 миллионов долга по еврооблигациям

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка, вместе с плановым погашением банк также осуществил выплату купона, передает БизнесЦензор.

В банке напомнили, что выпуск евробондов был осуществлен "Ощадбанком" в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году. В 2015 году он был реструктуризирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало среди прочего амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения до 2025 года.

Остаток основной суммы долга в размере $250 млн будет погашен 10 равными частями каждые полгода начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.

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Как сообщалось, в марте 2019 года "Ощадбанк" выплатил $420 млн по евробондам на общую сумму $700 млн.

Напомним, "Ощадбанк" в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд. Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн – до 10 марта 2023 года и повышением ставки до 9,375% годовых, на $500 млн – до 20 марта 2025 года и 9,625% годовых.

Амортизация еврооблигаций-2023 предполагала выплату 60% основной суммы долга 10 марта 2019 года, а оставшейся суммы – восемью равными полугодовыми частями.

По еврооблигациям-2025 держатели получают 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, остальную сумму долга – 10 равными полугодовыми траншами.

Кроме того, в рамках реструктуризации были выпущены евробонды на $100 млн со сроком обращения до 2024 года в счет реструктуризации субординированного кредита на соответствующую сумму.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (314,3 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.