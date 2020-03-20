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 "Укрспирт" упростил процедуру реализации продукции

"Укрспирт" упростил механизм покупки спирта за объем до 1 тыс. л за квартал, процедура будет действовать с 20 марта до 30 июня.

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Спирт нужен почти всем! Поэтому, учитывая пандемию коронавируса и повышенный спрос на спирт, мы упростили процедуру его реализации. Покупателю нужно сделать три шага: заключить договор (упрощенный, с нашей стороны один подписант), оплатить и приехать за продукцией. Механика действует, если вам не нужно больше, чем 1 тыс. л в квартал", - написал Блескун.

Он отметил, что спирт могут купить физлица-предприниматели или юридические лица. Механизм действует до 30 июня. Цена за 1 л - 184 грн (включительно с акцизом и НДС).

Как пояснили Интерфакс-Украина в пресс-службе "Укрспирта", количество подписантов по договору от госпредприятия сократилось с девяти до одного, количество необходимых документов от покупателя - с девяти до четырех.

Как сообщалось, "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт и запустило в работу еще четыре завода в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность - более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

"Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом - до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП упало на 5% - до 5,9 млн дал.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183107
 
 
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Генпрокуратуре надо провести расследование почему государственная суперприбыльная,наполняющая бюджет спиртовая отрасль на протяжении многих лет умышленно доводится до банкротства негодяями? Почему умышленно простаивали заводы и портилось и разворовывалось оборудование,чтобы довести предприятие до банкротства и продать очередному хитрозадому говнюку? Совершено особоопасное преступление против экономической безопасности Украины,когда умышленно преступниками была разрушена монополия государства на спирт и табак. Десятки миллиардов долларов потекли мимо бюджета в карманы аферистам. Почему до сих пор не восстановлены ОБОП и ОБЭП-защитники государства и не разогнаны бесполезные и покрывающие этих преступников вновь созданные дублирующие структуры,крышующие экономических преступников?
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