 "Укрспирт" упростил процедуру реализации продукции

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Спирт нужен почти всем! Поэтому, учитывая пандемию коронавируса и повышенный спрос на спирт, мы упростили процедуру его реализации. Покупателю нужно сделать три шага: заключить договор (упрощенный, с нашей стороны один подписант), оплатить и приехать за продукцией. Механика действует, если вам не нужно больше, чем 1 тыс. л в квартал", - написал Блескун.

Он отметил, что спирт могут купить физлица-предприниматели или юридические лица. Механизм действует до 30 июня. Цена за 1 л - 184 грн (включительно с акцизом и НДС).

Как пояснили Интерфакс-Украина в пресс-службе "Укрспирта", количество подписантов по договору от госпредприятия сократилось с девяти до одного, количество необходимых документов от покупателя - с девяти до четырех.

Как сообщалось, "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт и запустило в работу еще четыре завода в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность - более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

"Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом - до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП упало на 5% - до 5,9 млн дал.