 Двухнедельное падение курса гривни приостановилось

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 46 копеек – до 29,64 грн за евро.

Курс гривни продемонстрировал стремительное падение с 10 марта: на фоне падения мировых фондовых рынков и опасений, связанных с распространением коронавируса, доллар США подорожал на 3 гривни.

В пятницу Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

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Как сообщалось, в среду и четверг, 18-19 марта, НБУ продал на межбанковском рынке по $200 млн.

Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $300 млн, 16 марта Нацбанк продал на межбанке $238 млн.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.