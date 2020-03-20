[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.6 29.41
 Транспорт
  181  0
Все про:авиация (1291) Украэрорух (59)

 Трафик в воздушном пространстве Украины 19 марта упал на 73%

Падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 19 марта составляет 72,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль"), передает БизнесЦензор.

"Киевский и Львовский региональные диспетчерские центры "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика в Киевском районе польтнои информации составляет 70,6%, в Львовском районе полетной информации - 69,9%", - сказано в сообщении.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина. ⠀

Это можно объяснить многими факторами, включая:

  • COVID-19;
  • общий экономический спад;
  • отказ/невозможность работы авиакомпаний;
  • перебои в работе аэропортов;
  • другие факторы. ⠀
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183102
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус карантин коронавирус Минздрав НБУ нефть цены
 
 
 
 
 
 вверх