 Трафик в воздушном пространстве Украины 19 марта упал на 73%

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль"), передает БизнесЦензор.

"Киевский и Львовский региональные диспетчерские центры "Украэроруха" вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика в Киевском районе польтнои информации составляет 70,6%, в Львовском районе полетной информации - 69,9%", - сказано в сообщении.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина. ⠀

Это можно объяснить многими факторами, включая: