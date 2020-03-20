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 "Новая почта" запускает услугу доставки продуктов питания

С 20 марта "Новая почта" в тестовом режиме запускает услугу доставки продуктов питания. Пилотный проект запущен пока в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, компания запустила услугу вместе с партнерами – интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ.

"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинским оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты. Сейчас ждем внесение изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена президентом", – заявил СЕО "Новой почты" Александр Бульба.

Для того, чтобы заказать доставку, на сайте Rozetka можно будет в онлайн-режиме выбрать наборы необходимых продуктов и вещей, заказы будут формироваться в магазинах сети АТБ, а "Новая почта" будет осуществлять доставку.

Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 грн. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.

Тестовый период продлится 3-5 дней. Если пилотный проект будет успешным, он будет распространен на всю Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183098
 
 
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