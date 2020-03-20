 Семейный банк Суркисов увеличит капитал на 280 миллионов

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров 21 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Увеличение уставного капитала планируется осуществить путем повышения номинальной стоимости акций банка с 20 грн до 31 грн за счет направления в уставный капитал банка части прибыли за 2019 год в размере 241,99 млн грн и за 2018 год в размере 34,24 млн грн.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года "Акцент-Банк" завершил процедуру увеличения уставного капитала на 179,05 млн грн, или в 1,6 раза, – до 502,24 млн грн за счет направления в уставный капитал части прибыли банка за 2018 год.

По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером А-Банка являлся Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%). Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (8,219 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков. <<< назад