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Все про:покупка (867) Антимонопольный комитет (832) Dragon Capital (90)

 Dragon Capital покупает бизнес-центр сына Черновецкого в Киеве

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение через компанию 101 Limited (обе – Никосия, Кипр) акций кипрской компании Сур Rose Holding Limited.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщении АМКУ, сделка должна обеспечить Dragon Capital превышение 50% голосов в высшем органе управления компании Сур Rose Holding Limited.

По данным Единого госреестра, Сур Rose Holding Limited является владельцем ООО "Еврожитлогруп", которое, в свою очередь, арендует участок площадью 0,5 га по ул. Льва Толстого, 57, в Киеве, на котором размещен бизнес-центр "101 Tower".

Конечными бенефициарами "Еврожитлогруп" числятся Степан Черновецкий (75%) и Игорь Никонов (25%).

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ООО "Еврожитлогруп" создано в 2006 году. Занимается сдачей в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного недвижимого имущества. Компания зарегистрирована по ул. Рыбальская, 22, в Киеве. По данному адресу действует БЦ "Башта5".

"Еврожитлогруп" в 2018 году сократил чистый убыток в 2,8 раза – до 88,6 млн грн, при этом выручка возросла на 18% – до 265,994 млн грн. Текущие обязательства к концу года составили 959,8 млн грн, долгосрочные банковские кредиты – 1,666 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183082
 
 
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