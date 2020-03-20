 Власти Израиля ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

По данным газеты The Times of Israel, распоряжение будет действовать на протяжении минимум семи дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В это время гражданам страны запрещается покидать дома без уважительной причины и особой необходимости. Среди уважительных причин газета перечисляет поездки на работу, походы за продуктами и медикаментами, поездки в больницу для лечения, сдачу донорской крови, участие в демонстрациях, короткие прогулки неподалеку от места жительства, посещение свадеб и похорон, занятия спортом в группе максимум в пять человек, а также помощь людям, которые не в состоянии себя обслужить по медицинским показаниям или в виду возраста.

При этом на улице и в общественных местах гражданам надлежит соблюдать расстояние друг от друга порядка двух метров.

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Кроме того, в стране не будут работать торговые центры, национальные парки или другие не жизненно важные места.

Кроме того, со следующей недели в стране будет ограничена работа общественного железнодорожного транспорта.

Накануне о грядущем введении в стране подобного режима карантина объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху