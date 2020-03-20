 Один из штатов США полностью откажется от угля, нефти и газа

Об этом сообщает Power Technology, передает БизнесЦензор.

Все электростанции на территории штата, которые выделяют углерод, должны быть закрыты до 2045 года.

Для этого принят "Закон о чистой экономике", который должен обеспечить потребление исключительно безуглеродного электричества на территории штата.

К 2025 году переход должен произойти в зоне обслуживания поставщика энергии Dominion Energy и к 2050 году в зоне обслуживания компании American Electric Power.

В законе устанавливаются объёмы мощностей возобновляемых источников энергии, которые должны построить или приобрести поставщики энергии "в общественных интересах". Речь идёт о 16 ГВт солнечных и наземных ветровых электростанций, 5,2 ГВт офшорных ветровых электростанций и 3,1 ГВт систем накопления энергии.

В законопроект включены меры защиты потребителей от роста затрат при переходе на чистую электроэнергию на "вертикально интегрированном" рынке. Для местных поставщиков энергии, являющимися регулируемыми монополиями, будут установлены лимиты затрат на ветровые и солнечные проекты, которые сейчас рассматриваются дополнительно.

Таким образом, Вирджиния присоединилась к растущему числу штатов США, в которых законодательно установлен переход к 100% безуглеродной электроэнергетической системе. Таких штатов уже порядка десяти, ещё в нескольких действуют соответствующие постановления губернаторов, которые пока не стали законом.