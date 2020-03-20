 NASA приостановила сборку ракет из-за коронавируса

Об этом сообщает Голос Америки, передает БизнесЦензор.

NASA закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалеку космический центр Stennis.

"Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения COVID-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтвержденный случай заражения в команде", – рассказал глава ведомства Джим Брайденстайн.

Брайденстайн также заявил, что разработки, которые могут вестись удаленно, продолжатся, но сборка и испытания ракет в ближайшее время осуществляться не будут, сообщает Коммерсант.

Приостановка работы этих центров может привести к тому, что высадка на Луну, запланированная на 2024 год, а также масштабная программа NASA по высадке на Марс будут осуществлены в более поздние сроки.

"Мы понимаем, что это повлияет на миссии NASA, но так как наши команды работают над анализом полной картины происходящего и снижением рисков, мы понимаем, что наш главный приоритет – здоровье и безопасность сотрудников NASA", – заявил Брайденстайн.