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 NASA приостановила сборку ракет из-за коронавируса

Аэрокосмическое агентство США приостановило работу над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну под названием Artemis в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Голос Америки, передает БизнесЦензор.

NASA закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалеку космический центр Stennis.

"Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения COVID-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтвержденный случай заражения в команде", – рассказал глава ведомства Джим Брайденстайн.

Брайденстайн также заявил, что разработки, которые могут вестись удаленно, продолжатся, но сборка и испытания ракет в ближайшее время осуществляться не будут, сообщает Коммерсант.

Приостановка работы этих центров может привести к тому, что высадка на Луну, запланированная на 2024 год, а также масштабная программа NASA по высадке на Марс будут осуществлены в более поздние сроки.

"Мы понимаем, что это повлияет на миссии NASA, но так как наши команды работают над анализом полной картины происходящего и снижением рисков, мы понимаем, что наш главный приоритет – здоровье и безопасность сотрудников NASA", – заявил Брайденстайн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3183072
 
 
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