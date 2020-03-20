 Власти Киева выделили 260 миллионов на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы выделили 260 млн грн из резервного фонда бюджета столицы. Основные средства направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц Киева", – сказал Кличко.

По словам городского головы, часть средств будет направлена на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Заказали 30 таких аппаратов. А также приобрели 10 аппаратов тест-систем, закупаем медицинские маски, защитные костюмы, халаты для медиков", – добавил Кличко.

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Мэр уточнил, что в целом в больницах столицы уже есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Половина этих аппаратов – в инфекционных отделениях определенных базовых больниц", – сказал Кличко.

Также вчера столичные власти передала медучреждениям столицы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они оснащены современным оборудованием, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких.