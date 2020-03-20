Грузия полностью остановила авиасообщение с другими странами.

Об этом сказал представитель премьер-министра Ираклий Чиковани, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам Чиковани, власти будут координировать полёты авиакомпании Georgian Airways, которая должна вернуть домой находящихся за рубежом граждан Грузии.

Накануне Грузия приняла решение закрыть все торговые объекты кроме продуктовых, аптек, а также заправочных станций.

На данный момент Грузия выявила 43 случая заражения коронавирусом. Один пациент вылечился и был выписан с условием пребывания в изоляции в течение еще двух недель, более 1.500 остаются в карантине.

До этого страна закрыла границы и запретила въезд в страну иностранных граждан, запретила движение маршрутных такси, а также ограничила работу спортивных залов и бассейнов, были закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы. 19 марта армия была переведена на казарменное положение.